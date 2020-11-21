Afyon'da iş yeri açma meselesi yüzünden iki grup kavga etti! 1 ölü 7 yaralı

Silahlarından ateşlendiği olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için uğraşırken sağlık görevlileri ise yaralananları hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek için uğraştı.

Kısa bir uğraş sonrası yaralılar ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.