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TEM'de feci kaza! Çocuklar ağlayınca fark edildi...

Son dakika haberine göre; 'nin Kaynaşlı ilçesinde, otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada aracın içerisinde eşyaların altında kalan 2 çocuk ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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TEM'de feci kaza! Çocuklar ağlayınca fark edildi...

Kaza saat 05.00 sıralarında Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. istikametine giden yönetimindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk önce Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer ve yaralandığı belirlendi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR AĞLAYINCA FARK EDİLDİ

Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Muhammet Sezer ile Saliha Cengiz itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında minibüsün içerisinde eşyaların altında kalan Ömer Asaf Cengiz (6) ile Sümeyye Cengiz (5) ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 7 yaralı ve 'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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