Ankara’da korkunç olay! İki çocuğunun annesini tüfekle başından vurdu sonra oturup ağladı

Emniyetteki işlemleri devam eden U.M.E.'nin kasten adam yaralamadan 9, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ise çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

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