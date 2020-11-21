Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)