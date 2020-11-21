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Denizli’de taklalar atan otomobil deponun üzerine düştü: 1 kişi yaralandı

ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak bir evin bahçesinde bulunan depoya düştü. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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Denizli’de taklalar atan otomobil deponun üzerine düştü: 1 kişi yaralandı

, ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike N. idaresindeki 34 KK 0184 plakalı otomobil, istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak bir evin bahçesinde bulunan deponun üzerine taklalar atarak düştü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Otomobil sürücüsü Melike N. kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt kısmında oluşan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Melike N'ye ilk müdahale yapılmasının ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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