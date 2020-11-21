Denizli’de taklalar atan otomobil deponun üzerine düştü: 1 kişi yaralandı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Otomobil sürücüsü Melike N. kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt kısmında oluşan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Melike N'ye ilk müdahale yapılmasının ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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