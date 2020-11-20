Taksiciler arasında giderek yayılıyor! Görülmemiş koronavirüs tedbiri

Cansız manken uygulamasını yolcu ve esnaf arkadaşlarının takdirle karşıladığını aktaran Tuğrul Yüksek, "'En iyisini, en doğrusunu sen yapıyorsun' dediler. Ama genelde gruplar halinde akraba ya da arkadaşlar aracıma biniyor. 3 kişi binebiliyor. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara virüs bulaşmasın, diye çabalıyorum. Başta eşim ve ailem büyük destek verdi. Onları korumak için mücadele ediyorum. Bana bulaşan aileme de bulaşabilir" dedi.