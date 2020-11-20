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Erkan Tan: Covid-19 (Koronavirüs) etrafında dönen dolaplar var!

A Haber Spikeri ile mücadelenin perde arkasında yaşananları değerlendirdi. Erkan Tan, “Bu virüsle dünyaya yeni bir nizam vermek isteyenler var.” ifadesinde bulundu.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Erkan Tan: Covid-19 Koronavirüs etrafında dönen dolaplar var!

A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklanmaları:

"Virüs var mı? Var. Alınan önlemler önemli mi? Önemli. Dikkat edilmeli, uyulmalı mı? Evet. Bunlar tamam… Bir de bu virüsü dünyanın başına bela eden şeytani üst akıl var.

Erkan Tan: Covid-19 Koronavirüs etrafında dönen dolaplar var! ERKAN TAN: COVİD-19 (KORONAVİRÜS) ETRAFINDA DÖNEN DOLAPLAR VAR!

Kovid-19 etrafında dönen dolaplar, film, fırıldaklar var… Bu virüsle dünyaya yeni bir nizam vermek isteyenler var.

Şu ana kadar olan biten her şeyi sıfırlayıp, dünyaya yeni nizam vermek isteyen şeytani üst akıl mensupları var.

Virüsle beraber bunları da unutmamalı…"

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