Erkan Tan: Covid-19 (Koronavirüs) etrafında dönen dolaplar var!
A Haber Spikeri Erkan Tan koronavirüs ile mücadelenin perde arkasında yaşananları değerlendirdi. Erkan Tan, “Bu virüsle dünyaya yeni bir nizam vermek isteyenler var.” ifadesinde bulundu.
YAŞAM ahaber.com.tr
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A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklanmaları:
"Virüs var mı? Var. Alınan önlemler önemli mi? Önemli. Dikkat edilmeli, uyulmalı mı? Evet. Bunlar tamam… Bir de bu virüsü dünyanın başına bela eden şeytani üst akıl var.
Kovid-19 etrafında dönen dolaplar, film, fırıldaklar var… Bu virüsle dünyaya yeni bir nizam vermek isteyenler var.
Şu ana kadar olan biten her şeyi sıfırlayıp, dünyaya yeni nizam vermek isteyen şeytani üst akıl mensupları var.