Erkan Tan: Covid-19 (Koronavirüs) etrafında dönen dolaplar var!

A Haber spikeri Erkan Tan'ın açıklanmaları:

"Virüs var mı? Var. Alınan önlemler önemli mi? Önemli. Dikkat edilmeli, uyulmalı mı? Evet. Bunlar tamam… Bir de bu virüsü dünyanın başına bela eden şeytani üst akıl var.