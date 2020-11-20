Kazada Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü Semih G., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan Semih G.'nin, 121 promil alkollü olduğu tespit edildi.