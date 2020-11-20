Giresun’da ayıların saldırısına uğrayan adamı ölümden köpekler ölümden kurtardı

EL VE BACAĞI İLE BALDIRI VE SIRTINDAN YARALANDI

Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı. Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Coştur'un genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.