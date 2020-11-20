"Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?" İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı bu akşam saat 20'den itibaren koronavirüsle mücadele kapsamındaki tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasının yer almadığını yasağın ise yarın (21 Kasım Cumartesi) akşamdan itibaren geçerliği olacağını duyurdu.

Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri ile İlgili

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları ⬇️https://t.co/9w8x3YC1TU pic.twitter.com/ae17c8sVta — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) November 20, 2020

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;

Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır.

Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir.

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