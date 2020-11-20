20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri "Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?" İçişleri Bakanlığı duyurdu

"Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?" İçişleri Bakanlığı duyurdu

... Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler bu akşam saat 20'den itibaren başladı. Vatandaşları ise en çok "?" sorusuna yanıt aradı. Vatandaşların merak ettiğe soruya ise yanıt verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
ABONE OL
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı bu akşam saat 20'den itibaren koronavirüsle mücadele kapsamındaki tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasının yer almadığını yasağın ise yarın (21 Kasım Cumartesi) akşamdan itibaren geçerliği olacağını duyurdu.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;

Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır.

Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleri ile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA