KOVİD-19'U YENEN DOKTORDAN TAVSİYELER

Kendisinin korona geçirdiğini ancak vatandaşların geçirmemesi için kurallara uymalarını tavsiye eden Özmen, "Önlenebilir sebeplerden dolayı, maske ve mesafeden dolayı kimse yakınlarını kaybetmesin. Kader kaçınılmazdır. Sen tedbirini al, gerisini Allah'a bırak. Ancak en azından insan ölecekse normal ölüm olup, bir yakınının elini tutabilmeli ölürken. Herkes vefat edecek neticede. Ancak korona hastaları ölürken yakınlarının ellerinden tutamıyor. Veya ölmeden önce helalleşebilmelidir. Bu durum da çok üzücü. Covid-19 hastalarında maalesef bu mümkün olmuyor. Kimse sevdiklerinin elini tutamıyor vedalaşamıyor. Bunu bilsinler istiyorum ve önlenebilir sebeplerden dolayı kimse sevdiklerini kayıp etmesin" diye konuştu.

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Dr. Ferda Özmen'in konuşması

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