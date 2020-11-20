"Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır. Hastanelerde mevcut yoğun bakım kapasiteleri maksimuma çıkarıldı. Akabinde olası daha da zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanı tedarik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça sürekli başka servisleri de boşaltıp, korona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz.