Zonguldak'ta Kovid-19 alarmı! Başhekim kötü tabloyu açıkladı

Fatma Çolak ise halkın tedbirlere uymadığını söyleyerek, "İnsanlarımız çok dikkatsiz. Maskeler kollarında, ellerinde. Bunu takmadığımız sürece hiçbir zaman düzelmez bu. Alışveriş merkezilerinde insanlar birbirine sürtünüyor. Sokaklarda durum kötü" diye konuştu.

Bu arada, kent genelinde son 7 günde yapılan denetimlerde 29 iş yerine uyarı, 8 iş yerine ikinci uyarı ve ceza, 41 iş yerine izolasyon cezası kesildi. Karantina altında olanlar ise 18 bin 168 kez denetlendi.

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