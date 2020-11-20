İstanbul'da trafikte motosikletle giderken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı

Bayrampaşa'da yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, motosikletle seyreden iki şahıs trafikte tabancayla havaya defalarca ateş açtı.

Trafikte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. O anları kaydettiren şahıslar bir de sosyal medyada paylaştı.