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İstanbul'da trafikte motosikletle giderken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı

’da motosikletli bir trafikte seyir halindeyken tabancayla havaya açarak terör estirdi. O anlar kameraya yansırken polis şahısları kıskıvrak yakaladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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İstanbul'da trafikte motosikletle giderken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı

'da yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, motosikletle seyreden iki şahıs trafikte tabancayla havaya defalarca açtı.

İstanbul'da trafikte motosikletle giderken havaya ateş açan iki şahıs yakalandı İSTANBUL'DA TRAFİKTE MOTOSİKLETLE GİDERKEN HAVAYA ATEŞ AÇAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Trafikte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. O anları kaydettiren şahıslar bir de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Şahısların kullandığı motosikletin plakasının 16 JUZ 31 olduğunu belirleyen polis, havaya ateş açan yaşı küçük E.C.G. ve motosikleti kullanan B.Y.A'yı gözaltına aldı.



Emniyete götürülen iki yaşı küçük şahıs, "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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