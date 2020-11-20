Çanakkale Ayvacık’ta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışmaları

Ayvacık Belediyesi tarafından yapılan dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Ayvacık Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde bulunan camiler, tüm esnaf, sanayi bölgesi, toplu taşıma araçları, taksiler, cadde ve sokaklarımıza Covid-19 salgınına karşı dezenfeksiyon işlemi uygulanmıştır. Vaka sayılarının hızla arttığı ve ek tedbirlerin uygulanmaya, arttırılmaya başlandığı bugünlerde maske-mesafe-hijyen kurallarını yeniden hatırlatır, tüm halkımızın kişisel önlemlerini almaları ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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