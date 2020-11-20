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Çanakkale Ayvacık’ta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışmaları

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, toplu taşıma araçları ve toplu kullanım alanları Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Çanakkale Ayvacık’ta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışmaları

Ayvacık Belediyesi tarafından yapılan dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Ayvacık Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde bulunan camiler, tüm esnaf, sanayi bölgesi, toplu taşıma araçları, taksiler, cadde ve sokaklarımıza Covid-19 salgınına karşı dezenfeksiyon işlemi uygulanmıştır. Vaka sayılarının hızla arttığı ve ek tedbirlerin uygulanmaya, arttırılmaya başlandığı bugünlerde maske-mesafe-hijyen kurallarını yeniden hatırlatır, tüm halkımızın kişisel önlemlerini almaları ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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