20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 31 köy yolu kapandı! Tunceli'ye mevsimin ilk karı düştü

31 köy yolu kapandı! Tunceli'ye mevsimin ilk karı düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2020 17:01
Güncelleme:20.11.2020 17:08
Tunceli’ye mevsimin ilk karı düşerken, kent genelinde 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kalırken, kara yolları ve il özel idaresine bağlı ekipler mahsur kalan araçlar için çalışma yaptı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Hozat'ta 10, Ovacık'ta 8, Pülümür'de 6, Çemişgezek'te 5 ve Nazımiye'de 2 olmak üzere toplam 31 köy yolunun kapandığı bildirildi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sürücülerin imdadına karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler yetişti. Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler yağışın etkili olduğu Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışmasına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin de kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı aktarıldı.

Bazı sürücüler, Kasım ayında bu kadar yoğun kar yağışını beklemediklerini ifade ederek hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

31 köy yolu kapandı! O ile mevsimin ilk karı düştü
31 köy yolu kapandı! O ile mevsimin ilk karı düştü
Koronavirüsün giremediği köy!
Koronavirüsün giremediği köy!
Bu Türk tüm dünyayı şaşırttı! Herkes toplanıp izledi
Bu Türk tüm dünyayı şaşırttı! Herkes toplanıp izledi
O ilde ele geçirildi! Hepsi imha edildi
O ilde ele geçirildi! Hepsi imha edildi
İzleyenlerin kanı dondu! Olacak iş değil
İzleyenlerin kanı dondu! Olacak iş değil
Metin Hara hakim karşısına çıktı
Metin Hara hakim karşısına çıktı
Yürek ısıtan görüntü
Yürek ısıtan görüntü
Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor?
Bugün hangi kısıtlamalar başlıyor?
Yeni koronavirüs tedbirleri neler?
Yeni koronavirüs tedbirleri neler?
Korona operasyonu! Türkiye'ye yayacaklardı
Korona operasyonu! Türkiye'ye yayacaklardı
Diyarbakır merkezli terör operasyonu
Diyarbakır merkezli terör operasyonu
12 bin personel alınacak
12 bin personel alınacak
Daha Fazla Video Göster