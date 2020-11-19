Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Promosyonlu Nescafe 3ü1 Arada Orijinal, Nescafe 3ü1 Arada Extra, Nescafe 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafe 2si1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki şifreleri göndererek çekilişe katılan vatandaşlar BMW 118i, iPhone 11 ve Airpods kazanabilmek için heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı? 2020 Nescafe çekilişi BMW 118i, iPhone 11, Airpods ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

2020 NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekilişler 4 aylık dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 27 Ekim - 27 Kasım 2020, 28 Aralık 2020 ve 28 Ocak 2021 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 5. Dönem için 28 Ocak 2021 saat 13:00'da gerçekleştirilecek.

Kazanan talihliler 5 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02 Kasım 2020, 03 Aralık 2020, 04 Ocak 2021, 04 Şubat 2021 tarihlerinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacak.