Son dakika: Ardahan'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Koronavirüs vakalarının gittikçe yoğunlaşması nedeniyle Ardahan'da 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.
YAŞAM AA
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Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köylerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.