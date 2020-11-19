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Son dakika: Ardahan'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Koronavirüs vakalarının gittikçe yoğunlaşması nedeniyle 'da 3 köyde uygulaması başlatıldı. Köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Ardahan'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köylerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.

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