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SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Yenibosna'da patlama

... İstanbul Yenibosna'da 4 katlı bir iş yerinin 1. katında çıktı. Yangınla birlikte olay yerinde yaşandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Yenibosna'da patlama

SON DAKİKA HABERİ: Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte olay yerinde patlama yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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