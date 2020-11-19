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Ataşehir'de korona partisine baskın! Kaçmaya çalışan iki kişi düşerek yaralandı

Korona partisine baskın! 'de bir gece kulübünde parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler mekana baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 12 kişiye cezai işlem uygulanırken partiden kaçmaya çalışan iki kişi merdiven düşerek yaralandı.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Ataşehir'de korona partisine baskın! Kaçmaya çalışan iki kişi düşerek yaralandı

Ataşehir'de saat 02.00 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.

Ataşehir'de korona partisine baskın! Kaçmaya çalışan iki kişi düşerek yaralandı

Polis ekipleri, gece kulübünde koronavirüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 12 kişiye rastladı. Güvenlik güçlerini fark eden ve mekandan kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu Kamola R ve personel müdürü olduğu iddia edilen İsmail G. merdivenden düşerek yaralandı.

Ataşehir'de korona partisine baskın! Kaçmaya çalışan iki kişi düşerek yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivenden düşerek yaralanan 2 kişiye hastaneye kaldırdı. Ayrıca polis ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 12 kişiye toplamda 37 bin 536 lira idari para cezası kesti.

Ataşehir'de korona partisine baskın! Kaçmaya çalışan iki kişi düşerek yaralandı

Öte yandan ekipler kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanı kapatarak, işletmenin sorumlusu olduğu öğrenilen O.U'yu emniyete götürdü.

Ataşehir'de korona partisine baskın! Kaçmaya çalışan iki kişi düşerek yaralandı

İş yeri sahibi Ünal Genç'in gazetecilere "3 gün önce 32 bin TL ceza kestiler şimdi gelip yine kestiler." diyerek kendisini savundu.

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