Son dakika haberi | Elazığ'da deprem meydana geldi | AFAD 2020 son depremler...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 20:24'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de hissedildi.
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2020 SON DEPREMLER
AFAD, Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 20:24'te deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 11.29 km olarak belirlendi.
2020 SON DEPREMLER
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