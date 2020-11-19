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Son dakika haberi | Elazığ'da deprem meydana geldi | AFAD 2020 son depremler...

haberi... verilerine göre; 'ın Palu ilçesinde saat 20:24'te 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika haberi | Elazığ'da deprem meydana geldi | AFAD 2020 son depremler...

AFAD, Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 20:24'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 11.29 km olarak belirlendi.

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