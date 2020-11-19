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Kayseri'de askeri personel taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

'nin Melikgazi ilçesinde askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı askeri personel 8 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Kayseri'de askeri personel taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada askeri personel taşıyan 38 VP 964 plakalı Ford marka minibüs ile 38 AS 986 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 6 askeri personel ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri inceleme yaparken, kaza yerine gelen askeri yetkililer ise durum hakkında bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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