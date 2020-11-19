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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı

haberi... Genel Başkan Yardımcısı , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı

Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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