Son dakika: Genç şarkıcı Şahan Dinç maganda kurşunuyla gözünü kaybetti
Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç’in, sokakta olan bir kavga bakmak için evinin penceresinden baktığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmalar yüzüne isabet etti. Operasyonla saçma parçaları çıkartılırken genç müzisyen gözünü sağ gözünü kaybetti. Aleyna Tilki ile de sahneye çıkan talihsiz sanatçının vurulmasıyla ilgili beş şüpheli gözaltına alındı.
Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.
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MAGANDA ATEŞİ KURBANI OLDU
Hürriyet'in haberine göre; Menajeri Harun Akbulut, konuyla ilgili; "Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş'taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı" dedi.
'EVDE BİTKİN VE AĞRILI YATIYOR'
Akbulut, sözlerine "Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" diye devam etti.
Silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.
Şahan Dinç'in gözüne isabet eden kurşunla ilgili beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ŞAHAN DİNÇ KİMDİR?
Aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.
Genç müzisyenin saz çaldığı andan bir görüntü