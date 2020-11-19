Son dakika: Genç şarkıcı Şahan Dinç maganda kurşunuyla gözünü kaybetti

'EVDE BİTKİN VE AĞRILI YATIYOR'

Akbulut, sözlerine "Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" diye devam etti.