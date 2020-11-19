Koronavirüs yasakları sonrası vatandaşlara önemli uyarı: Stok yapmayın

"Bize düşen, kararları uygulama noktasında sahip çıkmak, harfi harfiyen uymaktır. Perakende konusunda bir sorunla karşılaşmayacağımız kanaatindeyim. Hem bizim hem de tüketicilerin uyması gereken önemli birtakım kurallar var. Bu kurallara uyarsak ilerleyen dönemlerde vakalar artmaz. Ona şimdiden engel olmak için bunlar yapılıyor. Biz de buna ayak uydurmalı, uyum sağlamalıyız ki; daha sert tedbirlerle karşılaşmayalım. Bu anlamda ne yapmamız gerekiyor; tüketicilerin mağazalara geldiği zaman hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Bizler mağazalarımızda bu uyumu gösteriyoruz. Tüketicilerimizin paketli olmayan ürünlerde eldiven kullanmalarını arzu ediyoruz. Paketli ürünlerde göz teması kurarak ürünü tercih etmeleri, her zaman hijyen anlamında çok daha iyi olur. Maske olmazsa olmazımız. Alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyum her tüketicinin, bireyin alışveriş yaparken olsun, dışarda gezerken bu kurala uyum sağlaması gerekiyor. Alışverişe gelirken tüketicilerimizin aile boyu çoluk çocuk alışverişe gelmelerini önermiyorum. Çocukların evde kalması, mümkünse ortamda kalabalık oluşturmayacağı için daha mantıklı olacaktır.