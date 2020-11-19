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Adana’da kargo şubesinde 1 ton cinsel içerikli sahte macun ele geçirildi

’da, polisin bir kargo şirketinin şubesinde yaptığı aramada, bin 754 kavanoz içerisinde 1 ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Adana’da kargo şubesinde 1 ton cinsel içerikli sahte macun ele geçirildi

'da, polisin bir kargo şirketinin şubesinde yaptığı aramada, bin 754 kavanoz içerisinde 1 ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir kargo şubesine baskın düzenledi.

1 TON 28 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Şubede yapılan aramada, bin 754 kavanoz içerisine doldurulmuş ve gönderime hazır 1 ton ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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