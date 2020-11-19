Adana’da kargo şubesinde 1 ton cinsel içerikli sahte macun ele geçirildi

1 TON 28 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Şubede yapılan aramada, bin 754 kavanoz içerisine doldurulmuş ve gönderime hazır 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macun ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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