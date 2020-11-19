Antalya’da motosiklette alkol kullanan şahıs bu kez minibüste pipetle bira içti

Arkadaşlarından biri ceketi çekip "Ekstrayı da görsün" derken, bir diğerinin "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" diyerek gülmesi kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, "Bu kez hortum ile içiyor" yorumları yapıldı.

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