Aydın’da cani babanın 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüğü anlar kamerada
Aydın’ın Nazilli ilçesinde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.
YAŞAM DHA
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Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.
Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti.
Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
"BABA VURMA"
Görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü. Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adama balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin 'Baba vurma' diye seslendiği duyuldu.
SERBEST KALDI
Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.