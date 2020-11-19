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Kış geliyor! Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış aylarına günler kala havalar iyice soğumaya başladı. 'nın turistik ilçelerinden Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kar yağışı sonrası ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Kış geliyor! Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü
Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı.

İlçe merkezine 68 kilometre uzaklıktaki iki bin metre yükseklikte yer alan Gömbe Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kara bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karın yağmasıyla, ve Uçarsu bölgesinde güzel manzara oluşturdu.

'nın Kaş ve 'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslara mevsimin ilk karı yağdı.

Batı Torosların en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Girdev Yaylası'nda bazı vatandaşlar kardan adam yaptı.

Kar yağışıyla birlikte bölgede konaklayan Yörükler de dönüşe geçti.

Kar yağışı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge halkını da sevindirdi.


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