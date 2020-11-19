Kış geliyor! Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslara mevsimin ilk karı yağdı.

Batı Torosların en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi.