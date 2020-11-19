19 Kasım 2020, Perşembe
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Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi

'te üniversite kampüsüne giren yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından kayda alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2020
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Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi

Karabük'te üniversite kampüsüne giren yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne indi.

"Öğrencilerin olmamasını fırsat bildiği" ifade edilen domuz sürüsü, ormanlık alandan kampüs içine kadar inerek Kamil Güleç Kütüphanesinin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.

O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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