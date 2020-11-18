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Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan 'in 'nda, 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, kuyrukların ihracat ve nakliyedeki yüzde 30'luk artıştan kaynakladığını belirterek "TIR kuyrukları iş, ihracat ve istihdam demektir" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, sınır kapasında beklemeyi sürdürüyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

'KUYRUKLARI GÖRÜNCE MUTLUYUZ'
TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700' yakın çıkış, 500'yakın giriş oldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış var" ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik ihracat kuyruğu!

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