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İzmir'de uyuyakalan pastanecinin telefonunun çalındığı anlar kameraya yansıdı

ilçesinde, sandalyede uyuya kalan sahibinin cep telefonu çalındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunu, içeri yalınayak girerek çaldığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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İzmir'de uyuyakalan pastanecinin telefonunun çalındığı anlar kameraya yansıdı

'ın Basmane semtindeki bir pastaneye, dün saat 04.15 sıralarında yalına ayak gelen bir kişi, iş yeri sahibinin sandalyede uyuya kaldığını fark edince, masanın üzerindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı.

İzmir'de uyuyakalan pastanecinin telefonunun çalındığı anlar kameraya yansıdı İZMİR'DE UYUYAKALAN PASTANECİNİN TELEFONUNUN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Uyandığında cep telefonunun bıraktığı yerde bulamayan sahibi işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alınca durumu fark edip, polise şikayetçi oldu.

Görüntülerde, üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir an durakladıktan sonra, uyuduğuna emin olup masa üzerindeki telefonu alıp, uzaklaşması yer aldı.

Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği telefonu çalan şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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