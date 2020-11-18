Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler

"Beyin sahte gülümsemeyi algılamazmış. Yani sen yeter ki gülümse.. Beynin seni mutlu sanıyor.. Anlasın yada anlamasın çok ta önemli değil aslında.. Zaten sahte gülümsemeyi beceremiyoruz biz...Tam bir sene öncesi bu fotoğraf.. herkesin her şeyi öğrendiği gün ve ertesi gün Isparta yolculuğu. Ama bir şekilde yine gülmeyi becerebilmişiz...Zaman geçiyor.. Yediği içtiği ayrı gitmemek diye bir deyim var da, yahu koronaya da aynı anda mı yakalanır insan bir de diyorlar ki; ne güzel aynı anda olduk, ayrı ayrı olsaydık uzun zaman görüşemezdik bakış açıları farklı bunların. Galiba bu yüzden farklılar Bu arada arayan soran herkese sonsuz teşekkürler ama, o kadar endişeye gerek var mı ki kemoterapi görmüş birisi korona olunca ölmüyor arkadaşlar koku alamama dışında tek belirtisini hissetmeden geçirdim şükür ki ve gerçekten dua ettim. Madem bir gün herkes geçirecek, en hafifinden geçirsin...

Gülümsemeyi becerebilen insan, mutlu insandır. Mutlu insan sağlıklı insandır. Yok yok tamamen benim görüşüm Daha sağlıklı günleri ve eski normallerimizi sabırla bekliyoruz."