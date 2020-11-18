Samsunlu turşucu fındığın bile turşusunu yaptı

'SEBZE KALİTELİ OLACAK SONRA SİRKE KULLANILACAK'

İyi bir turşu yapmamanın sırrının ilk olarak sebzenin kalitesinden geçtiğini belirten Tozlu, "İyi bir sebze ile turşuyu yapmamız gerekiyor. Turşunun güzel ve leziz olması için muhakkak sirke kullanmamız gerekiyor. Kaya tuzu, sarımsak, karabiber, defne yaprağı gibi malzemeleri içine koyduğumuzda turşumuz her zaman güzel olacaktır. Yeşilçam'da 'Neşeli Günler' filminde de konu olduğu gibi turşu sirkeden mi limondan mı yapılır diye söylenir günümüze baktığımız zaman limonla istenilen sayı belki yüzde 5'tir. Limonla yapanlara saygı duyuyoruz, onlar da üstatlarımız ama biz sirkeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

'PANDEMİ NEDENİYLE TALEP ARTTI'

Turşunun daha çok sonbahar ve kış aylarında tüketildiğini ifade eden Tozlu, "Pandemi ilk başladığında talepte ciddi anlamda çok yükselme olmuştu. Bütün turşu çeşitlerimizi neredeyse yetiştiremedik diyebilirim. Şu anda da Covid-19 devam ediyor tabi keşke bu hastalık olmasa da biz normal işimizi yapmış olsak. Ama bu süreçte, turşu, turşu suyu, şalgam, sirke fazlasıyla tüketilmeli çünkü bağışıklık sisteminin ilacı bunu hepimiz biliyoruz. İnsanlara bol bol turşu yiyin diyoruz" şeklinde konuştu.

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