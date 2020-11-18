Sürücü Ahmet Kaçıran kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00'de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara'dan otobüs ile Aksaray'a geliyordum" diye kendini savundu. 112 ekipleri, Kaçıran'ı 14 gün karantinada kalmak üzere evine götürdü. Otobüsteki 2 yolcu ise başka bir araçla otogara götürüldü.