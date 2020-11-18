Osmanlı'da buhurlar dezenfektan amaçlı yakılırdı! Doğum öncesi...

Osmanlıda buhurlar buhurizadeler tarafından yakılırdı. Buhur yakanlar ise özel olarak seçilirdi.

* Güzel huy edep ilim birazda edebiyat aranırdı. Çünkü güzel mani söylemesi gerekiyor güzel kokuyu yakarken.

Diğer aranan kriter de yüzünde su çiçeği çıkmış olan halk arasında gezerken görüntüsü biraz ürkütücü olan kişiler buhurizade olarak seçilir ki güzel kokuyu duyduğunuzda gülümsemenin sünnet olmasından dolayı onlara gülümsemeyi bahşetmek için onları buhurizade olarak seçerlermiş topluma kazandırmak için.