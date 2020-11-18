Türkiye Hazır Beton Birliği Seferihisar deprem raporunu tamamladı: İzmir'i yıkan "Kötü 6'lı"

DERE KUMUNDAN SULU BETON

"Düşük dayanımlı beton kullanılmış. Bu betonlar, bileşiminde ince kirli dere malzemesi bulunan ve muhtemelen döküm sırasında ilave su katılmış, denetimsiz, düşük kaliteli betonlardır. Hasar gören binaların neredeyse tamamında donatılar nervürsüz düz çeliktir, çapları ve miktarları yetersizdir. Deprem performansı açısından çok kritik olan ve boyuna donatıları saran etriyelerin miktarı ve aralıkları yetersizdir, etriye sıklaştırmaları yapılmamış, uçları doğru kıvrılmamıştır. Etriye aralıkları 20 cm ve üzerindedir."