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Son dakika: Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Son dakika haberi... ’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 'tan yapılan açıklamada, “19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika: Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan A.Ş., 'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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