Azerbaycanlı modele ölümüne dayak! Dehşet anları böyle görüntülendi...

Geçen yıl hamile kalan genç kadın, durumu sevgilisine söyledi. Ancak o an hayatının şokunu yaşadı. Muhammed K., Dubai'de evli ve 4 çocuk babası olduğunu söyleyince V.N. duydukları karşısında adeta şok geçirdi. İlişkisini bitirmek isteyen V.N., hem sözlü ve psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kalmaya başladı.'