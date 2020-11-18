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İzmir'deki korkun kaza anı kamerada! Kamyon 11 aracı biçti

'in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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İzmir'deki korkun kaza anı kamerada! Kamyon 11 aracı biçti

Edinilen bilgiye göre , saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki 34 GJ 1334 plakalı yük kamyonu şoförü Okan Z. (25), trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ÖNCE KAN LEKESİ SANILDI
Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı.

Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüde kamyonun, yolun sağında park halinde bulunan araçlara hızla çarptığı anlar görüldü.

İzmir'de kamyon 11 aracı biçti! Korkunç kaza anı kamerada İZMİR'DE KAMYON 11 ARACI BİÇTİ! KORKUNÇ KAZA ANI KAMERADA

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