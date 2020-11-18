İzmir'deki korkun kaza anı kamerada! Kamyon 11 aracı biçti

ÖNCE KAN LEKESİ SANILDI

Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı.