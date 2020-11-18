Mersin'de korkutan patlama! Kazan dairesi...
Mersin'in Silifke ilçesindeki bir dinlenme tesisinin bodrum katında bulunan su ısıtma tankı patladı. Meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı. Hasarın da oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mersin'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin bodrum katındaki su ısıtma tankı patladı.
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde patlama meydana geldi.
1 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle yaralanan tesis müdürü Yücel A. (51), ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, patlamanın, kazan dairesindeki su ısıtma tankındaki basınç yükselmesi nedeniyle yaşandığını belirledi.
Hasarın da oluştuğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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