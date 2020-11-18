Çin'in Türkiye'de denediği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı çıktı | İşte sonuçlar

'ACİL KULLANIMA UYGUN'

Çin'de şimdiye kadar CoronaVac dahil dört aşı üçüncü faza ulaştı. Ancak CoronaVac'a ilişkin bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan veriler birinci ve ikinci fazları kapsıyor. Raporda aşının Nisan ve Mayıs'ta yapılan denemelerde hızlı bir bağışıklık tepkisine yol açtığı bildirilmesine rağmen başarı oranına ilişkin bir veri yer almıyor.