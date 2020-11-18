18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de direğe çarpan otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de direğe çarpan otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

'de yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. Araçta jandarma tarafından yapılan aramada; ruhsatsız tabanca ve sentetik ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Eskişehir'de direğe çarpan otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan M.Ö., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri, araçta yaptığı incelemede arka koltukta bir ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

UYUŞTUCU VE SİLAH

Savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekibiyle birlikte yapılan detaylı aramada ise ruhsatsız tabancanın yanı sıra şarjör, 46 tabanca mermisi, 50 gram sentetik madde bonzai, uyuşturucu kullanım aparat ele geçirildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü M.Ö.'nün, uyuşturucunun etkisiyle yoldan çıkarak kaza yaptığı tespit edilirken, hakkında ' kullanmak ve bulundurmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA