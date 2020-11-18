Eskişehir'de direğe çarpan otomobilde tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan M.Ö., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri, araçta yaptığı incelemede arka koltukta bir ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.