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Afyonkarahisar’da polis fuhuş olayını sosyal medya üzerinden çözdü

’da fuhuş yaptığı öne sürülen kadınla üzerinden iletişime geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda kadınlar birlikte ona yer temin ettiği öne sürülen bir başka kadın daha gözaltına aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Afyonkarahisar’da polis fuhuş olayını sosyal medya üzerinden çözdü

Olay, Erenler mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen Tuğçe T., (23) ile irtibata geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ardından Tuğçe T. ile belirtilen adreste buluşan ekipler, şahsı ve ona fuhuş yapmasında yer temin ettiği öne sürülen Kevser L., (25) isimli kadını gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Kevser L., adliyeye sevk edilirken, Tuğçe T. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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