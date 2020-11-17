TIR'a çarpan otomobile arkadan gelen başka TIR çarptı: 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolu kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFA 327 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Ali K. yönetimindeki 01 AAB 730 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Bu sırada arkadan gelen Mahmut K. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen TIR da otomobile çarptı. İki TIR'ın arasında sıkışan otomobil demir yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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