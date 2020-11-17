Şanlıurfa’da çamaşır asan 17 yaşındaki genç kızın feci sonu
Birecik ilçesinde sabah saatlerinde Ceylan Mahallesi'nde çamaşır asarken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki Yıldız Sertdemir, hayatını kaybetti.
YAŞAM DHA
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6 katlı bir binanın 5'inci katında oturan ailenin kızı Yıldız Sertdemir, balkonda çamaşır asarken dengesini kaybedip düştü.
Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Sertdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Sertdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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