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Şanlıurfa’da çamaşır asan 17 yaşındaki genç kızın feci sonu

Birecik ilçesinde sabah saatlerinde Ceylan Mahallesi'nde çamaşır asarken 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki , hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Şanlıurfa’da çamaşır asan 17 yaşındaki genç kızın feci sonu

6 katlı bir binanın 5'inci katında oturan ailenin kızı , balkonda çamaşır asarken dengesini kaybedip düştü.

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Sertdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Sertdemir'in cenazesi, Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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