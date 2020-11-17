Burdur'da dehşete düşüren olay! Mide bulandıran iddia sonrası feci dayak...





ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜ



Olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın toplam 7 kişinin bulunduğu bir evde, genç erkeklerden birinin, önünde duran Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin 'Aşkım' diye seslendiği duyuldu. Ardından gencin, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" dediği, ellerini karnında birleştirmiş vaziyette gencin önünde bekleyen Osman Oflaz'ın ise "Öldürür müsün?" dediği duyuldu. Bunun hemen ardından gencin Osman Oflaz'a önce kafa attığı ardından da yere düşmesi sonrası tekme tokat dövdüğü görüldü. Hemen ardından diğer iki gencin de Oflaz'a doğru hücum ederek tekme ve tokatlarla saldırdığı görüntülerde, kadınların da "vur vur" tezahüratı eşliğinde bir kadının da adama tekme attığı yer aldı.