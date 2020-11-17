Son dakika haberi | İstanbul Ümraniye'de bomba paniği...
Son dakika haberi... Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına gelen kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi.
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Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına gelen kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi.
Polis, şüphelinin etrafını çevreleyerek önlem aldı. Şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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