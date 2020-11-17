17 Kasım 2020, Salı
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Kafa kafaya çarpıştılar! İzmir'de feci kaza

Son dakika haberi... 'in Tire ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Bulvarı'nda meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Kafa kafaya çarpıştılar! İzmir'de feci kaza

İddiaya göre, M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Gökçen istikametine ilerlediği esnada Hakan Baş'ın idaresindeki 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı.

Kafa kafaya çarpıştılar! İzmir'de feci kaza

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafa kafaya çarpıştılar! İzmir'de feci kaza

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş yaşamını yitirirken, M.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kafa kafaya çarpıştılar! İzmir'de feci kaza

Kaza sonrası polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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