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Gargara korona virüsü (Covid-19) etkisiz hale getirdi

Gargaranın, laboratuvar ortamında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Gargara korona virüsü Covid-19 etkisiz hale getirdi

BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının Kovid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi.

Gargara korona virüsü Covid-19 etkisiz hale getirdi

Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü.

Gargara korona virüsü Covid-19 etkisiz hale getirdi
Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.
Gargara korona virüsü Covid-19 etkisiz hale getirdi

Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Kovid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.

Gargara korona virüsü Covid-19 etkisiz hale getirdi

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Gargara korona virüsü Covid-19 etkisiz hale getirdi

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

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